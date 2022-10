Tiene una voz mecánica de mujer y apenas emite luz, pero pone en relieve que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. En el marco de Think 2019 de IMB el Proyecto Debater de IBM ha presentado su robot tertuliano.

Debater es el primer robot capaz de debatir y razonar con humanos, aunque por el momento los temas de los que puede debatir son limitados y el formato de sus intervenciones es fijo.

Durante su intervención en San Francisco, lugar en el que se ha llevado a cabo el Think 2019 de IBM, el robot se ha batido en duelo con Harish Natarajan, graduado de Oxford y Cambridge y con más victorias del mundo en campeonatos de debate.

El formato incluía dos rondas de 4 minutos y otra final de 2 minutos para concluir, y donde ganaba el que consiguiese cambiar de opinión a más gente sobre si 'el Estado debe subvencionar la educación preescolar'.

Debater basa sus intervenciones en buscar los mejores argumentos para su tesis. Por ejemplo, las bromas, las cuales están guardas en una "bolsa" de ironías que le dan personalidad de robot, explican desde IBM.