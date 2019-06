Antonio de la Rosa, ante el desafío de cruzar el Pacífico en paddle surf: "Si pierdes la embarcación, estás muerto seguro"

La embarcación está construida sobre una tabla de paddle surf y el único motor son sus brazos. Remará de pie y tendrá que pasar dos meses en el océano. La idea es tan disparatada que será la primera persona que se atreva a hacerlo con esas condiciones.

"El gran peligro aquí es enfermar o tener un accidente grave en la embarcación sin ningún hospital cerca. Si pierdes la embarcación estás muerto seguro, nadie te va a encontrar nunca", ha contado Antonio de la Rosa a Antena 3 Noticias.

Uno de los peligros del mar son los animales, especialmente los tiburones. Sin embargo, Antonio no les tiene ningún miedo: "Los tiburones blancos te pueden morder por error, pero normalmente no están esperando debajo del barco a que me caiga".

El trayecto son 4.500 kilómetros remando de pie, mínimo 70 días y durmiendo en tramos de no más de una hora. La tabla de paddle surf es grande y lleva integrada una cabina para poder dormir.

Aparte de hacer esto por su gran espíritu aventurero, quiere hacerlo por denunciar la gran isla de plástico del Pacífico del tamaño de la península ibérica.

