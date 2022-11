Del Bosque abre la puerta a llamar a Aduriz: "Cuanta más competencia mejor"

El seleccionador español, Vicente del Bosque, no pudo ver el partido en el que el delantero del Athletic de Bilbao Aritz Aduriz firmó tres tantos ante el Deportivo, pero se alegró de que exista mucha y buena competencia por un puesto de goleadores en 'La Roja' de cara a la próxima Eurocopa.

"Todo lo que sea buena competencia y más competencia mejor. Y ojalá llegue en un estado de forma que, si le llevamos, pueda demostrar su nivel", declaró Del Bosque en París, en un acto de presentación de la Eurocopa de Francia 2016.

El técnico español, no obstante, no quiso despejar la incógnita sobre si finalmente decidirá convocar a Aduriz, que a sus 35 años suma 30 goles en esta temporada. "Tomaremos la decisión cuando corresponda, ahora todavía no", sentenció Del Bosque.