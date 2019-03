El Real Madrid se mantiene líder con una sufrida y trabajada victoria ante Osasuna

El Real Madrid saldó su visita a Pamplona con una ajustada victoria ante el colista Osasuna gracias a su reacción en la segunda parte, después de que en el primer tiempo los blancos ofreciesen una mala imagen (1-3). Tras concluir la primera parte con empate, tras igualar el cordobés Sergio León un tanto inicial del portugués Cristiano Ronaldo, el conjunto madridista solventó el partido con un gol del malagueño Isco Alarcón, aunque en el tiempo añadido el gallego Lucas Vázquez puso el definitivo 1-3.

Otrora un campo espinoso para el adversario, El Sadar se ha convertido en un chollo para los visitantes, circunstancia que aprovechó el conjunto blanco para conquistar un triunfo que le permite mantener el liderato, incluso con dos partidos menos, aunque Keylor Navas salvó al Madrid con tres grandes paradas.

Zinedine Zidane, técnico madridista, sorprendió de inicio con una defensa de cinco, con los brasileño Danilo y Marcelo como carrileros, y la inclusión de Isco Alarcón en el centro del campo en detrimento del croata Kovacic. El entrenador osasunista, Petar Vasiljevic, hizo curiosamente lo contrario al modificar su habitual sistema de cinco defensas por un clásico 4-4-2. Sobre el nuevo césped instalado en El Sadar, aunque con algunas imperfecciones, el Real Madrid no consiguió imponerse al conjunto local en la primera parte ni en el juego ni en el marcador, a pesar de adelantarse con un gol de Ronaldo.

Osasuna, que perdió a los trece minutos a Tano por una grave lesión, incluso tuvo más presencia en el área rival en los primeros minutos, con un par de acciones peligrosas de Jaime y Fausto, pero los blancos marcaron al aprovechar las deficiencias defensivas de los 'rojillos'. Cristiano Ronaldo, tras un pase de Benzema, batió a Sirigu a pesar de encontrarse en posición escorada (0-1, m.24).

Los navarros no se vinieron abajo y destaparon carencias en la defensa de tres centrales del Madrid con un pase largo de Fuentes entre Varane y Sergio Ramos para que Sergio León se plantara solo ante Navas y superase al portero costarricense, picándole el balón (1-1, m.33). Los madridistas no se hacían con el centro del campo, pero contaron con una gran ocasión para volver a adelantarse. Sin embargo, Benzema, tras pase de Ronaldo, no acertó dentro del área pequeña ante Sirigu, que realizó una gran parada.

Navas también salvó al Madrid antes del descanso, en un disparo de Riviere dentro del área bien atajado por el portero madridista. A pesar de otra gran intervención de Navas al inicio de la segunda parte, en un disparo de Sergio León, el líder cambió la cara en el segundo periodo para pasar a adueñarse del partido.

Zidane cambió a defensa de cuatro tras la lesión de Danilo y curiosamente poco después llegó el segundo gol blanco. Isco, tras un desajuste defensivo local y un rechace en Vujadinovic, consiguió marcar con un tiro raso desde dentro del área (1-2, m.62). Ante un Osasuna sin capacidad de reacción, a pesar de intentarlo con un cambio de sistema, el Real Madrid se tuvo que contentar con ganar por la mínima hasta el tiempo añadido, aunque pudo ampliar el marcador en ocasiones de Ronaldo, Ramos y Lucas Vázquez, quien en el minuto 93 puso el 1-3 definitivo.