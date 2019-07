"No habrá acuerdos improvisados para sacarle del club. Es uno de los mejores jugadores del planeta y puede garantizar que no saldrá cedido a otro club", replicó Barnett a 'Sky Sports News', después de que Zinédine Zidane dijese en rueda de prensa que el club le está buscando una salida y que por ese motivo el de Cardiff no quiso jugar contra el Bayern.

De todos modos, el representante del británico también insistió en que el futbolista "es jugador del Real Madrid y por ahora permanece como jugador del Real Madrid". "Si llega algo que se ajusta a nosotros, entonces las cosas podrían cambiar y él se podría marchar dentro de un día o de una semana, o podría todavía ser jugador del Real Madrid en tres años cuando su contrato acabe", advirtió.

Según las informaciones, el Jiangsu Suning y el Beijing Guoan chinos estarían interesados en hacerse con el extremo, aunque el mercado en su país cierra en poco más de una semana y ciertos problemas con las normas económicas en lo referente a los impuestos a la hora de fichar jugadores extranjeros.