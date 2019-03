Javi Gracia: "No vi claro el gol anulado en directo"

El entrenador del Málaga, Javi Gracia, lamentó el gol anulado al brasileño Charles Dias, en el tramo final del encuentro ante el Sevilla, que abrió la temporada 2015-2016 de Primera División. "El gol lo hemos hecho pero tenía que tener validez", dijo Javi Gracia. "Es legal, está en línea", destacó el preparador del cuadro malagueño.

"Ha sido un partido igualado, primera parte igualada, con bastante juego táctico", y "no estábamos haciendo las cosas bien", por lo que "han generado esas ocasiones de Gameiro", analizó Gracia. Javi Gracia se mostró contento: "hoy no hemos hecho goles y no hemos encajado, que también hay que tenerlo en cuenta", por lo que "hemos hecho un partido completo".

"El Sevilla es un rival de Liga de Campeones y está en la búsqueda de ese equilibrio pero hemos hecho un partido bastante completo", apuntó el técnico. En cuanto a los nuevos fichajes, los delanteros Duje Cop y Charles Dias dijo que ambos "han estado bien, han trabajado bien, en general bien", y el defensa Raúl Albentosa "atrás bien", y Juan Carlos "lo que ha salido bien".

El Málaga tuvo superioridad al jugar con diez por expulsión del sevillista N'Zonzi, en el minuto 68 "Jugar en esa superioridad nos ha dado aire para disponer de dominio territorial y no sufrir con las llegadas del rival". En cuanto a un posible penalti a Cop, "el defensa lucha por la posición y no lo veo claro", y en la segunda parte otro posible penalti a Boka, "no lo veo claro, tengo que ver la acción repetida".