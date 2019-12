Figo, sobre 'Tsunami Democràtic': "Cambiar fechas de partidos es dar fuerza a quien que se quiere reivindicar, el fútbol no es política"

Luis Figo ha sido uno de los asistentes a la presentación del partido de leyendas que se disputará el próximo 21 de diciembre en el Wanda Metropolitano, a partir de las 18:30 horas. El encuentro benéfico contará con algunas figuras del fútbol español como Morientes, Hierro, Ronaldinho o Roberto Carlos, entre otros.

El exfutbolista ha hablado en la presentación sobre la polémica que gira en torno al'El Clásico' tras las últimas amenazas de Tsunami Democràtic al encuentro. "Cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que se quiere reivindicar. El fútbol no es política", ha explicado. La plataforma independentista ha confirmado que cuenta ya con 10.000 personas que participarán en la protesta del próximo 18 de diciembre, día en el que se jugará el partido.

Figo ha aprovechado la ocasión para hablar también sobre los problemas de seguridad que giran en torno al partido. El exfutbolista ha recordado el famoso encuentro contra el FC Barcelona en el Camp Nou en el que el público llegó a arrojarle una cabeza de cochinillo, asegurando que su seguridad tampoco estaba garantizada. "Jugué en Barcelona, no estaba garantizada mi seguridad y hubo partido. No veo por qué no tiene que jugarse. Hoy en día si quieres garantizar la seguridad lo haces, es mi opinión", ha señalado el portugués.

Además, Figo ha mostrado su opinión sobre las declaraciones de Petit en las que acusa al FC Barcelona de racismo hacia su persona por no hablar catalán. "En mi época eso no pasó, nunca he sentido racismo en el vestuario. Todo lo contrario. Era extranjero y con quien mejor me llevaba era con los españoles", concluyó.