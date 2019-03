Emery: "Necesitamos tres puntos que nos den credibilidad"

"Mañana tenemos otra vez una prueba en casa y la necesidad de tres puntos para consolidar una regularidad en la que estamos en déficit y que nos dé una credibilidad ante los objetivos de la temporada", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico sevillista considera que cuentan con "argumentos para ser optimistas" y que eso se refleja "en el terreno de juego progresivamente". "No sólo ante el Manchester -City-, recordemos la segunda parte del Celta, el partido ante el Rayo que refrendamos frente al Barcelona... hay argumentos. Es verdad que fuera de casa no hemos ganado, pero también en el último partido de Liga merecimos la victoria y estuvo cerca. Y cerramos con una derrota pero positiva en Manchester. La confianza sigue siendo máxima", subrayó.

El objetivo: "jugar bien"

Por ello, apeló a "jugar bien para ganar" a los azulones. "Será un partido muy difícil, es un Getafe que lleva 7 de 9 y que está creando una estructura defensiva importante con jugadores desequilibrantes arriba. Vienen en un momento de confianza importante, por lo que será un partido difícil porque a ellos les hacen pocas ocasiones. Por eso digo que necesitaremos del rendimiento de todos los futbolistas, de uno o dos delanteros según cómo vaya el partido", indicó.

Aunque no se mostró preocupado por la sequía goleadora, el preparador vasco explicó que deben "encontrar mayor eficacia de cara al gol". "La confianza está intacta en la gente de arriba y también en los hombres de segunda línea. Hay que seguir trabajando y mantener esa confianza. También nos está costando mantener la línea de acierto en la estrategia de los últimos años y mañana es un buen día para revalorizar todo", señaló.

Mariano y Escudero, preparados

Sobre la estructura actual del equipo, que sólo da cabida a un delantero, Emery destacó que habrá "tiempo para todos, incluido Juan Muñoz". "Hay que tener paciencia y la exigencia de que trabajen los cuatro a la máxima dedicación. Ahora mismo no me preocupa quién esté jugando, sino que estén enchufados los cuatro. Y que todos estén para sumar. El sistema de juego ahora está siendo de un punta, pero no se puede descartar que se cambie a dos, incluso en un mismo partido", manifestó.

Por último, el de Hondarribia alabó los avances del centrocampista ucraniano Yevhen Konoplyanka, destacado el miércoles ante el City. "Desde la actitud, que la tiene desde el minuto uno, y desde la conexión con sus compañeros, los pasos que está dando están siendo firmes. Va aportando cosas, va entendiendo a nivel de estrategia, es parte importante de ella, y todo ello enriquece la competitividad de la plantilla. Su rendimiento va en aumento", expresó, antes de asegurar que Mariano "está preparado para jugar" y que Escudero "está cerca".