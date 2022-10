Álvaro Morata fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El delantero atendió a los medios y explicó que si está en el Atlético es porque quiere.

"Creo que no tengo que explicar mi sentimiento, ni lo que siento. Si estoy aquí es porque quiero estar. Tengo que hablar en el campo", aseguró Morata.

El delantero reconoció que existían varias opciones, pero que todo se paró cuando surgió la posibilidad del Atlético: "Aparecieron un montón de cosas pero cuando aparece el Atleti se para todo. Todo lo que ha pasado es historia. Aquí estoy. Todo es muy bonito. No puedo esperar para entrenar. Para ver a Koke, que era más alto que yo".

Morata podría jugar su primer partido en el Wanda Metropolitano ante el Real Madrid. Respecto a qué haría si marca un gol ante su exequipo, Morata despejó balones fuera.

"Bueno, bendito problema. Ojalá todos los problemas sean pensar qué hacer tras marcar un gol. Sería que las cosas van bien. Las cosas saldrán solas", afirmó Morata.

Morata también habló sobre su pasado: "Creo que lo más importante es que llegué aquí, ayer firmé. Me siento parte de este club desde hace un par de semanas. No me siento nuevo. Los compañeros me han escrito. Para hacerme sentir parte del equipo. Me pone contento y orgulloso".