El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que le parece "incomprensible" el "ruido" que está haciendo el encuentro previsto para enero ante el Girona en Miami (Estados Unidos), y ha afirmado que los albirrojos, a los que se enfrentan este domingo en Camp Nou (20.45 horas) en el duelo de la primera vuelta, les exigirán estar "muy finos", sobre todo en una semana en la que afrontarán tres compromisos.

"El ruido que está haciendo un partido dentro de cuatro meses me parece incomprensible. Lo que está claro es que se va a jugar, aunque no sabemos dónde. Las vueltas que está dando me parece algo sorprendente. Habrá que estirar la goma cuatro meses más", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, considera que el desacuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga no hace más que alimentar el debate.

"No acierto a calibrar eso. Lo que sí está claro es que ese desacuerdo acapara toda la información. Que por un partido que se va a jugar dentro de cuatro meses se monte todo este lío será por sacarle chispas a algo. A los que estamos involucrados en ese partido nos importa muy poco", señaló.

En el apartado deportivo, el técnico vasco recalcó que deben cuidar el hecho de encajar primero en sus encuentros.

"El otro día, encajar el gol de la Real no me parece preocupante, porque fue de rebote, el día del Huesca sí; eso es algo que tenemos que manejar. Creo que somos un equipo que tenemos que estar acostumbrados a dar primero antes de recibir", subrayó.

"Ellos tienen tres centrales que van bien por arriba y a Stuani. Tenemos que valorar el cambio de entrenador, que cada uno tiene unos patrones que varían", añadió sobre las jugadas a balón parado.

En otro orden de cosas, aceptó "deportivamente" las críticas al equipo por su juego.

"Intentamos ganar, jugar bien, no es tan sencillo como la gente piensa. Sé la exigencia que hay en estos clubes. Cuando jugamos con el PSV concedimos alguna contra, pero no recuerdo una ocasión clarísima, salvo un disparo en el primer tiempo. Lo acepto deportivamente", dijo, afirmando que no está cansado y que "todavía hay cierto margen para agotarse".

"Vienen partidos muy seguidos, tres en seis días. El del miércoles y sábado son partidos fuertes, uno fuera de casa, con exigencia doble. Mañana sabemos que tendremos que estar muy finos, porque ellos van a venir bien", prosiguió.

Por otra parte, alabó al rival del domingo.

"El Girona ya hizo el año pasado una buena campaña, con una mentalidad muy de jugar hacia arriba, y ahora tengo la sensación de que están igual. Si bien en los dos primeros partidos consiguieron dos puntos, parece que ahora están mejor. Les veo en la línea de jugar los partidos para ganar, jugar sin complejos. Eusebio es un entrenador que siempre planta cara a los partidos, supongo que será un partido intenso", apuntó.

Además, Valverde considera que el partido de la temporada pasada en el coliseo azulgrana les ha servido para acudir a la cita con más cautela.

"Tengo la sensación de que ellos sacaron una idea de aquel partido, donde jugaron alto y concedieron espacios. Igual dan un paso hacia atrás, aunque conociendo a Eusebio podrían dar un paso hacia adelante. Ellos venían en un buen momento, eso es semejante a lo de este año", expuso.

También elogió al técnico Eusebio Sacristán.

"Ya hemos jugado contra él en la Real. Es verdad que ahora está en un equipo diferente, que se manejan con dos sistemas. Sí tenemos referencias de lo que ha hecho anteriormente. Lo preparamos todo teniendo en cuenta todas las posibilidades. El conocer al dedillo nuestro estilo es una ventaja para ellos", aseveró.

Sobre nombres propios, Valverde explicó que Arthur no se ha recuperado de una gastroenteritis, aunque esta semana habrá tres partidos y "tendrá que jugar", y habló de la convocatoria de Malcom con la 'canarinha'.

"Es una buena noticia que Malcom pueda ir con la selección. Esperamos que se incorpore ya, hoy ya hizo el entrenamiento completo y esperamos que esta semana esté ya disponible", manifestó.

Además, habló del buen momento de forma del francés Ousmane Dembélé. "Esperábamos mucho de él y sabíamos de su talento. No es que me haya sorprendido, esperamos que sea sólo el punto de partida", reconoció.

También opinó de la actuación de Philippe Coutinho como interior.

"Es una posición que él conoce, se desenvuelve bien. Sabemos que la forma que tiene de jugar es muy vertical, de jugársela, pero es un jugador que aporta mucho desequilibrio. Donde está cómodo es así o en banda izquierda, puede rendir ahí o en otras. Nos condiciona a la hora de jugar para mantener el equilibrio entre la parte defensiva y ofensiva", indicó.

Por último, el preparador culé no quiso valorar su propuesta de renovación para marzo.

"Tengo contrato, tengo la posibilidad de ampliarlo un año más. Las temporadas son largas y hay que ver cómo va el equipo. Estamos todavía en el mes de septiembre", concluyó, afirmando que tiene "la misma" presión "que el año pasado".