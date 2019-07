En estos mismos días de hace 50 años, cientos de técnicos de la NASA seguían segundo a segundo la misión Apollo 11 desde la sala de control de Houston, en el estado norteamericano de Tejas. Tres astronautas iban camino de la Luna, para protagonizar una de las grandes epopeyas de la humanidad.

Pero no todo estaba en Houston o en Cabo Cañaveral. Cerca de Madrid, en las localidades de Robledo de Chavela y Fresnedillas, la NASA tiene una base de seguimiento con varias antenas que apuntan al cielo. Y esa base española fue la primera que recibió la voz del astronauta Neil Armstrong anunciando que acababa de pisar el suelo lunar.

Carlos González y José Manuel Grandela se hicieron una foto en esa base después de conseguido el gran objetivo de llevar a tres hombres a la Luna, y traerlos de vuelta a casa, sanos y salvos. Cuando todo acabó, lo celebraron por todo lo alto junto con los estadounidenses. Hubo paella, jamón, vino y langostinos

"Por lo que queda del jamón y que se ve en la foto, te garantizo que si", responde José Manuel cuando se le pregunta si en realidad el hombre estuvo en la Luna. "Fue la mejor forma de celebrarlo después de poder respirar tranquilos porque aquello se había conseguido".

Para Carlos, a los que no creen que el hombre estuvo allí, considera que "esa gente lo que tiene es falta de información. Cuando le dices que pisaron la luna seis veces y que fueron 12 hombres te responden que no lo sabían". Y tiene claro que a la Luna no hemos vuelto por una cuestión económica.

La base de la NASA en las cercanías de Madrid sigue funcionando. Su misión hace 50 años, era estar en contacto directo con el Apolo y con Houston. "Era primordial para el éxito de la misión y para la supervivencia de los astronautas " indica José Manuel. Estaban en contacto con ellos segundo a segundo. "Si se interrumpía la conexión con Houston, nosotros teníamos que intervenir", comenta Carlos. Enviaban un mensaje de tranquilidad.

Recuerdan que en algún momento se oía alguna oración y se unían mentalmente para que todo saliera bien. El que estuviera Amstrong en la nave les daba tranquilidad. "Siempre que se metía en grandes problemas, salia airoso. Todos pensábamos que por muy mal que se pongan las cosas está Neil Amstrong", comentó Carlos durante la entrevista.

¿Quién lo puedo volver a conseguir? Para los dos técnicos españoles, los americanos son los que más posibilidades tiene. Aunque temen que los chinos puedan ir y en ese momento las grandes potencias pueden perder el ritmo.

La tecnología ha cambiado mucho, pero es muy difícil conseguir un cohete como Apolo. Los dos siguen en contacto con técnicos de la NASA. Con motivo de los 50 años han grabado un vídeo para recordar ese momento tan bonito.