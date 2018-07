El líder de UDC, Duran Lleida, reitera "la importancia de estas elecciones para Cataluña"

El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, ha pedido a los catalanes que sean conscientes de "la importancia de estas elecciones para Cataluña" y que participen de forma "democrática y respetuosa" haciendo de la jornada "una fiesta de la democracia".

Duran, que ha acudido a votar a las 10:00 horas en su colegio electoral situado en el Centre Cívic Casal de Sarrià de Barcelona, ha afirmado posteriormente que "en unas elecciones lo que hay que hacer es desear que todo el mundo vaya a votar".

"Deseo, además -ha añadido-, que la gente sea consciente de la importancia de estas elecciones para Cataluña, y que participe de forma democrática y respetuosa para hacer también de estos comicios una fiesta de la democracia".

Según el líder de Unió, hoy toca votar "y mañana ya valoraremos los resultados en la ejecutiva de UDC, luego descansaremos cuatro días y volveremos a la actividad porque en poco tiempo volveremos a tener otra campaña, las de las elecciones generales".

Duran ha indicado que no se atreve a hacer pronósticos de los resultados de las elecciones: "No creo que los tenga que hacer, si lo hiciera partiría de los últimos datos que conozco y hoy no es día de pronósticos, es día de que los ciudadanos voten en las urnas sin miedo y sin esconder nada".

Espadaler vota en VIC

El candidato de Unió a la Generalitat, Ramon Espadaler, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones por considerarlas "las más importantes celebradas nunca desde la recuperación del autogobierno", y se ha mostrado convencido de que su partido conseguirá entrar en el Parlament.

Tras depositar su voto en un colegio electoral de Vic (Barcelona), Espadaler se ha mostrado confiado en que la propuesta de sentido común que defiende Unió Democràtica de Catalunya calará en el electorado, lo que le aseguraría la presencia en el Parlament, donde aspira, incluso, a contar con un grupo propio.

"Estas son las elecciones catalanas más importantes desde la recuperación del autogobierno y por eso hago un llamamiento a la participación. Estoy convencido, además, de que estos comicios serán un ejemplo de civismo, democracia y participación", ha dicho el cabeza de lista de Unió.

Espadaler ha explicado que dedicará el resto de la mañana y las primeras horas de la tarde a descansar en familia, antes de reunirse con el resto del equipo de campaña de Unió en la sede del partido para seguir la noche electoral.