Franz Ferdinand y Vampire Weekend cierran el verano por todo lo alto

En su tercera edición, el DCODE Festival, se comprimió a un solo día en el que los conciertos se sucedían sin interrupción entre los dos escenarios principales paralelos. Aunque sin duda lo mejor de la noche sucedería en el escenario de la izquierda, por el pasarían Love Of Lesbian, Vampire Weekend y Franz Ferdinand.

La fiesta comenzaba con sabor español, el que ponían primero LA presentando su disco 'Dualize' y después Love Of Lesbian que sacaron a pasear su colección de canciones más cañeras, clásicos como 'Club de fans de John Boy', 'Las plantas', 'Si yo digo ven, tú dices Affleck' y 'Fantastic Shine'. Un concierto en el que colaboró su amiga Eva Amaral en 'Segundo Asalto' y en el que Santi Balmes no dudo en criticar a la clase política: "Esta canción va para los profesores de inglés de los alcaldes y alcaldesas de España".

Después fue el turno de los británicos Foals que con su propuesta de rock indie más elaborado no conseguían enganchar tanto al público como los grupos anteriores. Los mejores momentos sucedieron a mitad de su set con canciones como 'Spanish Sahara' y 'My Number'.

Vampire Weekend eran uno de los grandes nombes del cartel y fueron uno de los grandes triunfadores de la noche. Arrancaron fuerte con su nuevo single 'Diane Young' y desde la primera canción el público no paró de bailar con su original mezcla de ritmos.Sólo un par de veces bajaron la intensidad el cuarteto de nueva york que lidera Ezra Koenig antés de cerrar por todo lo alto con temazos como 'A-Punk' o 'Cousins'.

El que ha sido el único concierto de Amaral en España este año ha sido una sopresa para el público mayoritariamente indie del DCODE. Los zaragozanos han sabido conquistar poco a poco al público gracias a la voz imponente de Eva y su colección de éxitos que todos conocían. Las más coreadas han sido 'Estrella de mar', 'El universo sobre mí' y, para acabar, una espectacular 'Revolución' en la que la mitad del público lo daba todo y la otra mitad ya buscaba sitió para ver bien el concierto de Franz Ferdinand.

Los escoceses saben poner a todo un festival a saltar sólo con la fuerza de sus guitarras y sus ritmos machacones. Sobretodo si en la primera parte del concierto suenan seguidos casi todos sus grandes éxitos, 'Dark Of The Matinee', 'Do You Want To', 'The Fallen' y 'Walk Away'.

Todos han bailado sin parar incluso con las nuevas canciones de su recien públicado disco 'Right thoughts, right words, right action'.Este DCODE 2013 lo resumen Franz Ferdinand tocando 'Take Me Out' mientras todo el público se vuelve loco, sin parar de corear ni dejar de saltar un sólo segundo.