Un niño brasileño explica a su madre por qué no quiere comer animales y esta llora de la emoción

Está triunfando en internet el video de un niño que no quiere comer animales. Luiz Antonio, un niño brasileño de tres años, cuyo video se ha convertido en viral. Las imágenes originales en portugués acumulan más de 1.300.000 visitas en 15 días y el vídeo ha sido subtitulado a varios idiomas.

En el vídeo, Luiz Antonio se dispone a comer el pulpo que le ha preparado su madre, pero antes de hacerlo comienza a hacerle preguntas sobre como a muerto el pulpo y termina diciendo: "No me gusta que los animales mueran, a mí me gusta que sigan en pie, felices".

"Cuando comemos los animales ellos mueren. No me gusta que los animales mueran. A mí me gusta que sigan en pie, felices. Esos animales tú tienes que cuidarlos no comerlos" le dice el niño de tres años a su madre. Esta no pudo evitar llorar al escuchar las plabras de su hijo y le respondió que podía comerse sólo las patatas y el arroz si quería.