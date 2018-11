Una mujer brasileña tiene 30 años pero el cuerpo de un bebé de nueve meses

La pequeña María no tiene pord esgracia la capacidad de hablar ni de caminar, usa pañales y no ha crecido en estos 30 años debido a que nunca no recibió el tratamiento para curar su disfunción en la tiroides por su humilde condición social.

La facultad de Medicina de la Universidad de Ceará se ha comprometido a proporcionar un tratamiento gratuito a María para que pueda crecer en la medida de los posible y ser un poco más independiente, según informaron medios de su país.

El padre de la pequeña María Audenete ha cuidado de ella junto a su segunda esposa desde que la madre falleció, hace 13 años.