Un gato disfrazado en una aspiradora que juega con un pato triunfa en internet

Un gato, un pato, un perro, dos disfraces y un aspirador. Por separado son elementos que no tienen ningún significado especial. Pero todo junto conforman los ingredientes perfectos para que un vídeo triunfe en internet. Es lo que ha sucedido.

Al inicio de la escena casera es un gato disfrazado de tiburón y subido en un aspirador el que llama la atención del espectador. Pero más curioso resulta que éste está jugando con un pato, un animal mucho más pequeño que sin ningún miedo se aventura a acercarse cuando el felino se aleja.

La historia, ya cómica, se vuelve más compleja cuando entra en acción el mejor amigo del hombre. Pero no es un perro cualquiera, sino que se hace pasar por un pez martillo. No lo consigue y no aterroriza a sus compañeros de juego. La interacción entre los tres ha cautivado a millones de internautas.