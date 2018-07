Iceta: "Lo que hay que hacer es renunciar a utilizar los símbolos de unos contra otros"

El candidato socialista a las elecciones autonómicas de Cataluña, Miquel Iceta, ha asegurado que incidentes como la 'guerra de banderas' producida este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona se resuelven "renunciando a utilizar los símbolos de unos contra otros" y ha afirmado que es "un símil de esta campaña". "Hay quien quiere organizar una guerra de banderas y otros que nos preocupamos por encontrar soluciones, y espero que los ciudadanos elijan a quienes buscamos soluciones", ha explicado en una entrevista en el programa Espejo Público.

Iceta ha reconocido que sintió "vergüenza" por el suceso. "Soy de Barcelona y he celebrado cada año las fiestas de la Mercé y espero que mi ayuntamiento no sea el escenario de una guerra de banderas", ha afirmado. "Es obvio que el incidente lo provocan los de Junts pel Sí, ante la mirada complacida de Artur Mas, aunque responder a eso de la forma en la que lo hace el PP no resuelve el problema", ha añadido.

"Lo que hay que hacer es renunciar a utilizar los símbolos de unos contra otros. Por eso el camino de García Albiol es equivocado", ha asegurado el candidato socialista. En esta línea, ha criticado al Gobierno del PP porque "desde 2011 no ha sido capaz de arreglar esto sino que cada vez estamos peor". "Para derrotar a los independentistas no basta con decir 'no', que la ley debe cumplirse, sino presentar un proyecto mejor y que pueda ilusionar a una mayoría de catalanes y de españoles. El PP ha fracasado estos años y tendrá que ser otro, Pedro Sanchez, quien resuelva esta cuestión", ha valorado.

De cara a posibles alianzas tras el 27-S, Iceta no ha cerrado la puerta a un pacto con el PP "si reconoce que se equivocó combatiendo el Estatuto y estos cuatro años porque no ha sabido solventar el problema". No obstante, ha afirmado que "con su actitud actual, lamentablemente, no se puede contar y es una pena porque requiere del esfuerzo de todos".

Iceta se ha mostrado dispuesto a pactar con "partidos que se sitúen del centro a la izquierda, entre el autonomismo y el federalismo, con partidos que sitúen como prioridad la recuperación económica y la creación de empleo, la defensa del Estado del bienestar, la lucha contra el fraude fiscal y contra la corrupción, y que estén dispuestos a trabajar para encontrar una solución acordada que podamos votar todos los catalanes y todos los españoles". En su opinión, "no hay salida que no pase por un diálogo, una negociación y un pacto. Y de todas las soluciones posibles, la reforma constitucional es la más sólida".

Una de las claves más comentadas de la campaña de Iceta ha sido su afición por bailar en los mítines. "El primer día fue por azar. Me preguntaron cómo acabar el acto y si ponían la sintonía del partido y yo les dije que no, que pusieran una canción animada. Les di una lista de siete, eligieron una y lo que no pude prever es que la música me llevaría", ha comentado. "A partir de ahí ya no ha sido natural sino inducido", ha añadido Iceta.