El PSOE cancela el tradicional mitín de Vistalegre y reprograma la campaña del 22-M

En una entrevista con Matías Pratas, el Ministro de Fomento ha explicado que "Hemos querido orientar la campaña de municipales y autonómicas pensando en cada autonomía, en cada pueblo y no caer en la trampa del Partido Popular, que quiere convertir estás elecciones municipales y autonómicas en unas Elecciones Generales"

La posición de Blanco y de todo el PSOE es la de no realizar actos a escala nacional porque "No podemos hurtar a los ciudadanos el sentir de su voto, de responder a la pregunta quien es el alcalde, quien el presidente autonómico y habrá muchos actos en los territorios incluido Sevilla previstos pero no va a ver ningún acto de dimensión nacional"

El Comité Electoral del PSOE ha decidido suspender el mitin programado para el 3 de abril en la plaza de toros de Vistalegre, en Madrid, y ha acordado "reprogramar" todos los actos de precampaña y campaña para evitar que las elecciones del 22-M se conviertan en un plebiscito a José Luis Rodríguez Zapatero.

La plaza de toros de Vistalagre está considerada casi como un amuleto por el PSOE de Zapatero, que en ese escenario fue proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno el 27 de octubre del año 2002. Según la justificación ofrecida por el PSOE, el PP pretende convertir las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo en un plebiscito entre Zapatero y Mariano Rajoy, algo que los socialistas no están dispuestos a permitir.

La idea es reprogramar todos los actos de campaña y precampaña para reorientarlos al ámbito que corresponde: las comunidades autónomas y los municipios.

Las fuentes han negado, sin embargo, que esta decisión suponga que Zapatero no vaya a participar en la campaña y han asegurado que el presidente del Ejecutivo tendrá la presencia que determine el partido, en función de su agenda de Gobierno.

En la decisión de no convocar el multitudinario acto de Vistalegre ha pesado también, de acuerdo con las fuentes, su elevado coste económico, en unos momentos de dificultades como los actuales, y más cuando en el Comité Federal del pasado sábado se acordó subir la cuota a los afiliados.

Ahora, los socialistas pretenden concentrar todos los esfuerzos, los recursos, las sinergias y la movilización en el objetivo de las elecciones locales y autonómicas. Para ello, han asegurado que la plana mayor del partido y los miembros del Gobierno reforzarán los actos de campaña.