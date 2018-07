Griñán teme el 'efecto ERE' y Arenas está más atento al paro que a las encuestas

Con las encuestas en contra el presidente de Andalucía confía en que el voto socialista siempre resulta mayor que el que pronostican los sondeos.

El candidato del PSOE, Griñán, sí cree que el caso de los ERE, las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, puede pasarle factura.

“Sin duda”, señala el candidato socialista y añade que le parece “un hecho grave, unos hechos que son presuntamente delictivos y que deterioran mucho la confianza”.

El candidato del PP dice que él no se fía de las encuestas, que las elecciones no están ganadas pero que en cualquier caso su preocupación es otra.

Asegura que su “obsesión es el empleo” y explica “a mi lo que en este momento me quita el sueño no son las encuestas. Los andaluces dirán el 25 de marzo lo que quieren para el futuro. Eso no está en mis manos. Lo que me quita el sueño de verdad es que tenemos en Andalucía un millón doscientos mil parados”.

Arenas asegura que si sale elegido será un presidente austero y reformista.