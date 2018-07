El batiburrillo de los antieuropeístas que concurren a las elecciones el 25-M

Entre las formaciones antieuropeístas que concurren el 25 de mayo a Europa tenemos que diferenciar dos corrientes: la del euroescepticismo fuerte que son aquellas formaciones que exigen la retirada de su país de la UE o incluso la disolución de la misma y el euroescepticismo moderado que defiende la UE y la pertenencia de su país a la misma pero, rechaza algunas de las políticas comunitarias.

Dentro de la primera corriente España no tiene ninguna formación pero entre los euroescépticos suaves podríamos situar a IU entre los que tienen representación europea e Impulso Social entre las nuevas formaciones.

El grupo genuinamente antieuropeo y de tintes ultraderechistas de la Eurocámara es el de la Europa de la Libertad y la Democracia que está compuesto por diputados de la Liga Norte italiana, de United Kingdom Independence Party, de Staatkundig Gereformeerde Partij de Países Bajos, del polaco Solidarna Polska, del búlgaro National Front for the Salvation of Bulgaria, del danés Dansk Folkeparti, de Perussuomalaiset de Finlandia o del belga Onafhankelijk entre otros. En las encuestas este grupo rondaría los 33 escaños, un 4,3% de los votos.

Además de los rasgos antieuropeístas, estas formaciones que conforman este grupo europeo, y, que se englobarían dentro de la primera corriente de euroescepticismo, han sido tildadas de xenófobas en especial por la política migratoria que proponen. Así pues, en este apartado destaca la fuerza con la que al menos en los sondeos irrumpiría Marine Lepen de igual forma que hizo en los comicios franceses de marzo donde el Frente Nacional obtuvo once alcaldías y numerosos consejeros regionales.

La líder del Frente Nacional francés ya evidenció su postura en la entrevista que mantuvo en La Sexta con Ana Pastor, cuando aseguró: "Ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa" comparando la frontera de Francia con la puerta de entrada en una casa. "Es la diferencia entre un muro y una puerta, la abriré o la cerraré temporalmente si creo que es bueno para Francia. En cualquier caso tendré criterios para aceptar que la gente venga a Francia, se instale y trabaje", sentenció.

Reino Unido es otro de los países claves en este sentido por el poder del actual líder de UKIP, Nigel Farage, que mantiene un discurso claramente antieuropeísta en el que la UE tiene la culpa de todos males de su país y para el que la inmigración ha aumentado de forma incontrolada. Intenta suavizar su imagen esgrimiendo que no es racista y para ello avisa de que su mujer es alemana.

Desde Finlandia podemos nombrar a Timo Soini, defensor a ultranza de la austeridad y un crítico de los países del 'cinturón del ajo', entre los que se encuentra España. En su blog describe a los extranjeros como criminales y a los solicitantes de asilo como "parásitos del dinero de los contribuyentes".

En Italia el peso de estos partidos no es tan fuerte, pero Liga Norte destaca por su dureza en los mensajes de política migratoria, de hecho, su último spot muestra a diversos inmigrantes lanzando este mensaje: "No os ilusionéis: Italia no no puede ofrecer nada más a nadie. No vengáis, porque estaréis condenados a pasar hambre". Además esta formación es la única en el Parlamento europeo que apoyaría la secesión catalana.

Las claves en las que se justifica el incremento de apoyo a estos partidos se resumen en: el hartazgo por una crisis económica que dura ya más de cinco años, el rechazo a los partidos de siempre que llevan alternándose en el poder toda la vida, la corrupción que ha salpicado a gran parte de los partidos grandes, la falta de cercanía que sienten los ciudadanos con la UE o el deseo de introducir nuevos aspectos en el debate político.

Debido a estos factores también puede aparecer en el mapa político el partido Amanecer Dorado cuyo líder Nikolaos Mihaloliakos continúa en prisión a espera de juicio por presunta pertenencia a grupo criminal.