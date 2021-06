Soraya Arnelas, embarazada de nuevo pese a sus problemas de salud

Los rumores se han convertido en realidad para la cantante Soraya Arnelas, anunciando su segundo embarazo a pesar de estar combatiendo su enfermedad. Hace tiempo reveló que padece de estrés crónico, en el cual ocasiona importantes trastornos en el organismo que puede complicar quedarse embarazada.

Ya han pasado más de cuatro años desde que dio la bienvenida a su primera hija, Manuela, con su pareja, el modelo sevillano Miguel Ángel Herrera. A pesar de llevar nueve años en una relación sentimental, todavía no han pasado por el altar, aunque ha habido intención, pero se han visto obligados a aplazar sus planes de boda.

Pero por fin ha anunciado uno de sus mayores sueños: ser madre otra vez, y lo hace a través de sus redes sociales. La cantante de 'Operación Triunfo' comparte una foto familiar sonriente anunciando la gran noticia con el comentario: "¡AMPLIAMOS FAMILIA! Me moría de ganas para contarlo, no sé como he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría".

A lo largo de la publicación, refleja que ya habló de ello en pasado story que subió en Instagram en el que puso "todo a su debido tiempo". Pero ahora ya puedo decirlo alto y claro, anunciando que tendrá otra niña y se llamará Olivia.

La pequeña Olivia llega en un momento idóneo, ya que el 2021 empezó con muchos cambios para la familia como la reciente mudanza, que puso fin a una etapa de la vida de la cantante donde estuvo viviendo 14 años en la misma casa después de salir del talent 'Operación Triunfo'.

Seguro que te interesa…

Soraya Arnelas revela que fue maltratada física y psicológicamente por su expareja: "La música me salvó la vida"