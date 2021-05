Natalia Sánchez confiesa que quiere destetar a su hija a los 2 años y 5 meses

Durante los últimos años, Natalia Sánchez y Marc Clotet han visto cómo sus vidas han cambiado por completo. Y es que en 2019, la pareja se convertía en padres de su primera hija, Lia, y tan solo diez meses después, la famosa pareja anunciaba que estaban esperando a su segundo hijo, Neo.

Desde la llegada de sus pequeños, la actriz ha estado completamente volcada en ellos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras madres en cuanto a la lactancia materna. Y así sigue siendo…

Y es que la actriz ha utilizado recientemente sus redes sociales para compartir con sus seguidores que está pensando en destetar a su hija mayor, de 2 años y 5 meses.

"¿Qué creéis que diría este pobre si supiera lo que estoy leyendo...? Lo cierto es que no lo estoy leyendo por él (todavía), sino porque creo que, con Lia, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa. No sé si será en un mes o en 7 porque no me veo muy capaz, la verdad. Y tampoco tiene que ver con la edad que tiene Lia, que va camino de los 2 años y 5 meses, porque cada niñ@/bebé/madre/situación es un mundo y nunca me he puesto una 'fecha concreta para acabar con la lactancia'. Confieso que siempre pensé que sería un proceso natural, pero veo que Lia y yo estamos en puntos diferentes...", escribe junto a una imagen donde aparece dándole el pecho a su hijo Neo.

Y añade: "El caso es que se mezclan las ganas, la pena, la culpa y el miedo a partes iguales... Miedo, sobre todo, a perder esa 'arma infalible' que todo lo cura y ¡todo lo duerme! ¿Qué será de mí sin ella? ¿Sabré consolar y calmar igual? ¿Y si me deja de querer...? ¿Y si no me lo perdona jamás y no espera ni a los 18 para irse de casa...? Lo sé, lo sé... ¡Estoy fatal! En fin... Menuda montaña rusa. A veces me pide teta y pienso 'ya no puedo más' y otras soy yo la que se la ofrece... Menuda bipolaridad la mía, ¿verdad? Sea como sea, quiero estar lo más preparada posible para cuando llegue el momento (porque llegar, llegará…) y saber que he hecho todo lo que está en mi mano para poder hacerlo de la forma más 'respetuosa' y amorosa que pueda y para eso, una vez más, cuento con la ayuda de la mejor: @albapadibclc GRACIAS. Gracias por escribir, solucionar, enseñar y visibilizar tanto y tan bien".

Un post donde además intenta ayudar a todas esas mamis que como ella se encuentran en esta difícil situación y normalizar, una vez más, con sus publicaciones la lactancia materna: "A todas las que estéis en mi situación: ¡Ánimo! Es algo que llega tarde o temprano y que, como todo, pasa... ¡Se aceptan TODO tipo de consejos! ¡Os iré contando nuestra pericia! PD: Sueño con el día en que podamos dar de mamar, hablar de ello y mostrarlo como lo que es: lo más natural de este mundo. Y con que no tengamos que poner 'corazoncitos' para tapar lo que a 'algunos' les incomoda. Bueno y, ya puestos, sueño con que se dejen de hacer comentarios sobre si damos el pecho, el biberón o lo que sea, a nuestros hij@s porque, madre mía, lo que le gusta a la gente opinar! #FelizLactancia ,'feliz' #destete y/o #FelizDomingo".

