La cantante Conchita se sincera en su trayectoria como madre y lo hace a través de la música. Hace más de un año, dio a conocer una canción llamada 'El Viaje' donde canta sobre sus pensamientos y si acertó trayendo a su hijo al mundo.

El comienzo como madre para la artista no fue nada fácil, ya que su hijo nació prematuro, con siete meses de gestión, donde pasó sus primeros 53 días de vida en neonatología. Esto fue debido a que la cantante hispano-finlandesa le habían diagnosticada de preeclampsia, una complicación que conlleva una presión arterial elevada, y los médicos le recomendaron de adelantar el parto. Sin embargo, la recién estrenada madre no pudo ver a su pequeño los primeros tres días porque entró en coma.

Desde aquel traumático inicio, madre e hijo lograron a salir hacia delante y Conchita ha podido dedicar una canción a su "pichón". La canción ha tenido más de tres millones de visitas en el canal de Youtube de la artista, en el cual fue compuesta por su pareja con vídeos del niño en distintas etapas de su comienzo de vida.

Además, después de un año ha sido premiada por los Premios Nº 1 de Cadena 100 por este tema. Conchita viajó hasta Bilbao para recibir el premio en el Museo Guggenheim el pasado 7 de junio.

La artista ha llegado a contar su historia, pero tiene muy claro que no quiere tener más hijos y aseguró a La Otra Crónica que "me da miedo", ya que al tener a su pequeño ya fue un logro. También, unos días antes de recibir su galardón, orgullosamente publicó una foto tierna con su hijo para celebrar su tercer cumpleaños.

Conchita confesó a LOC: "Hace dos años y pico, cuando escribí 'El viaje', jamás imaginé que me iba a llevar hasta aquí, hasta estos premios, al Guggenheim. No esperaba este recibimiento". También añadió: "Aunque sí creía mucho en el poder de la palabra, porque pensaba que si a mí me removía tanto, también podía pasar con otra gente". La canción ha llegado hasta conmover los sentimientos de personajes como Paz Padilla, Tania Llasera y Sara Carbonero.