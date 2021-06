La marcada línea alba de la tripa de Jessica Bueno a punto de dar a luz

Jessica Bueno se encuentra en la recta final de su tercer embarazo. La modelo ha querido subir varias fotos enseñando su marcada línea alba en la tripa.

La modelo espera su segundo hijo en común con su marido Jota Peleteiro, un niño al que llamarán Alejandro. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jota Junior, en 2016.

Hace un par de semanas, la modelo se encontraba en el centro de la polémica desde que celebró en su casa de Bilbao, donde actualmente reside junto a su marido y el hijo de ambos, la Primera Comunión de su hijo mayor, fruto de su relación con Kiko Rivera.

Aunque parecía que todo había transcurrido con normalidad, lo cierto es que la prima de Kiko, Anabel Pantoja, mostró públicamente su disgusto y dolor por no haber estado invitada a la celebración.

Rápidamente, Jessica no dudó en responder a las declaraciones a través de sus stories: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto. Amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo".

Una polémica de la que ya no se ha querido pronunciar más. Poco después, la modelo se trasladó junto a su marido e hijos a su casa de Sevilla para disfrutar allí de su embarazo y poder terminar su Trabajo Fin de Grado.

Un trabajo que presentó de manera presencial recientemente en Madrid donde reapareció tras la polémica Comunión de su hijo. Jessica ha compartido una foto de la página de agradecimientos de su trabajo dando las gracias a las todas personas que le han apoyado a lo largo de su carrera académica y que ha recibido un sinfín de felicitaciones.

Actualmente, la modelo ya está en la semana 38 de embarazo y ha compartido una foto donde revela cómo está llevando el embarazo con el calor: "Acalorada, hinchada". Jessica también ha subido varias imágenes en bikini enseñando su figura pre-mamá y la marcada línea alba de la tripa en su recta final de embarazo.

"Todo lo bueno, todo lo mágico, sucede entre los meses de Junio y Agosto. Este verano con un motivo especial, mi embarazo está llegando a su fin. El segundo corazón (uno el mío y otro de Alejandro) que está latiendo en mi vientre dejará un vacío dentro de mi para llenar mi vida por completo desde fuera. Estoy preparada para convertirme en mama de tres muñecos", fueron las cariñosas palabras que la sevillana ha dedicado en sus redes sociales y así anunciando que está cerca de dar a luz.

Muchos seguidores de Jessica han comentado cómo de enorme está su tripa y que tienen muchas ganas de conocer al pequeño Alejandro pronto.

Seguro que te interesa...

El espectacular jardín de la casa de Jessica Bueno en Bilbao