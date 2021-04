Jessica Bueno responde a las críticas por su baby shower

Jessica Bueno está esperando su tercer hijo, el segundo junto a Jota Peleteiro, y por eso su marido y dos amigas decidieron sorprenderla con una baby shower. Pero rápidamente las críticas se cebaron con ella por considerar que se habían saltado las restricciones, por lo que la modelo quiso aclararlo.

“Respecto a la baby shower… que estoy leyendo algunos comentarios que de verdad… ¿cómo se puede especular y montar historias en la cabeza sin saber? Solo por una simple foto, yo de verdad, alucino. Las hormonas me tienen revuelta y no me puedo quedar callada”, ha comenzado diciendo.

Jessica Bueno en la baby shower junto a Jota Peleteiro | Instgram stories Jessica Bueno

Y ha querido explicar el motivo real por el que sus amigas se encontraban allí: “Lorena y Patri, que son mis amigas de la universidad, han venido principalmente no para verme a mí, sino porque tenían una reunión de trabajo a raíz de unas prácticas que han hecho. Tenían un justificante y un test negativo, al igual que mucha gente que tiene que viajar”.

Además, ha querido seguir aclarando: “Jota se ha puesto de acuerdo con ellas para elegir expresamente este día, que era el que iban a estar cerca de casa. Ellas cogieron este día con él para que pudieran hacerme una baby shower. Yo en Bilbao no conozco a nadie. Tengo a amigas en Inglaterra y a mi familia en Sevilla. Muchísima gente que me hubiera gustado que viniera, no han venido por esta situación. Han estado ellas dos un ratito, un marido se ha vuelto loco y me ha decorado todo muy bonito. No se ha podido aprovechar tanto como me gustaría”.

Jessica Bueno junto a sus amigas en la baby shower | Iinstagram Stories Jessica Bueno

Y ha rematado diciendo: “Estoy embarazada, me cuido muchísimo, no montéis historias… no tengo por qué dar explicaciones. Es muy triste tener que estar controlando la vida de los demás, cada uno sabe cómo tiene que actuar, no hay que estar con la pistola cargada para ver quién se ha saltado las normas. Cada uno que se cuide y que cumpla las normas. Vivo en una zona en la que no me pilla todo a mano y todo lo relacionado con el embarazo o extraescolares, todo es en Bilbao, por lo que tengo autorización para moverme, voy y luego me vuelvo a mi casa”.

