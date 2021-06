El hijo de Joaquín Cortés de tan solo unos meses, ingresado por un peligroso virus

Joaquín Cortés y su mujer, Mónica Moreno, daban la bienvenida el pasado mes de marzo a su segundo hijo en Madrid. Un niño al que han llamado Andrea y que se ha convertido en el perfecto compañero de su hermano mayor, Romeo.

Y aunque desde la llegada del pequeño han mostrado lo felices que son, recientemente, la pareja ha hecho uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores una noticia que ninguno de los dos hubiese querido publicar: su bebé ha tenido que ser ingresado en el hospital.

Joaquín Cortés junto a su mujer, Mónica Moreno, y su hijo pequeño | Europa Press

El pequeño se ha contagiado de un peligroso virus respiratorio, tal y como el bailaor ha informado a través de sus redes sociales: "Nuestro budita ha dado positivo en un virus. Hay una epidemia ahora, que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que la Covid…más agresivo aún. Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y que tanta gente se fue. Es increíble… Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire", escribió vía Stories.

La madre del pequeño también ha hecho uso de sus redes para compartir con sus seguidores cómo está viviendo esta dura experiencia. Unas publicaciones donde ha querido compartir con sus seguidores lo difícil que está siendo, y es que además de tener que estar volcada en su pequeño ingresado, su hijo mayor Bruno no lo está llevando nada bien ya que sienten que le está afectado mucho esta situación: "Me ha dicho Romeo también que me necesitaba mucho, no entiende lo que pasa, por qué le dejamos solito... Está ausente en la guarde, juega con los niñ@s pero a veces se aisla... Es muy difícil esta edad porque se dan cuenta de muchas cosas, pero a la vez no entienden muchas otras y sufren mucho... Hasta que pase un tiempo y ya tenga más comprensión... Mi bebé grande, es más bueno mi Romeo".