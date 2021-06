Esmeralda Moya muestra su cuerpo postparto en ropa interior

El pasado 22 de mayo, Esmeralda Moya utilizaba sus redes sociales para anunciar que se había convertido en madre de su segunda hija, junto a su actual pareja, Jaime Llopis, militar de profesión, una niña a la que ha llamado Amelia en honor a su abuela. La actriz ya es madre de un niño, de 8 años, fruto de relación con el actor Carlos García Cortázar.

Pocos días después, Esmeralda volvía a utilizar sus redes para compartir con sus seguidores una noticia inesperada, y es que después de haberse convertido en madre, tuvo que ser ingresada una semana en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa si, señor@s, porque llegué un poquito malita y he tardado una semana en ponerme buena. Quiero dar gracias a TODO EL EQUIPO DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN por cuidar de mí y de mi hija, por los abrazos, por los ánimos, por el cariño y por el apoyo. Ha sido una semana complicada pero me siento tan agradecida que no me acuerdo de lo malita que he estado, me quedo con el amor y con el equipo que me ha atendido que ha sido maravilloso", informaba a través de sus redes junto a esta publicación.

Y ahora, la intérprete ha compartido un post donde muestra su increíble figura posando en ropa interior tan solo unas después de haber dado a luz: "El comienzo", escribe junto a la instantánea.

Una sorprendente recuperación que ha comentado su compañera y amiga Elena Furiase, la hija de Lolita Flores: "Qué cara de niña!!!! Estás bella amiga!!".

Desde hace tiempo, Esmeralda Moya está volcada en una de sus otras pasiones: el diseño de moda. La actriz ha lanzado una colección de sombreros diseñados por ella, unas creaciones de las que presume a través de sus redes sociales.

