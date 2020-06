La foto con la que Edu Soto anuncia que se ha convertido en padre junto a Cristina Pascual

Edu Soto y su pareja, Cristina Pascual, han dado la bienvenida a su primer hijo. El propio humorista y músico así lo ha anunciado en sus redes sociales.

"Ayer nos cogió la mano Imel Soto Pascual. Ya somos tres para siempre. Es el momento animal más precioso que he vivido jamás", escribía en sus redes sociales junto a una imagen en blanco y negro de la manita del bebé agarrando los dedos de papá y mamá.

Edu y Cristina iniciaron su relación en 2018, poco después de que él hubiera roto con la diseñadora Eva Hurtado. Y es que Edu compagina su trabajo como actor con la música, ya que tiene un grupo que se llama 'Edu Soto & DeLaRoom'. Cuando la violinista de la banda abandonó el grupo, Cristina entró a formar parte del mismo en su lugar, y así comenzó su relación que ahora culmina con la llegada de su bebé.