Anita Matamoros revela cómo se encuentra su sobrino, el primer hijo de Javier Tudela

Anita Matamoros vuelve a Madrid con las mejores noticias… ¡Se ha convertido en tía por segunda vez!

La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha estado muy ocupada tras haber regresado a la capital después de estar estudiando moda en Milán. La joven, comparte su día a día con sus seguidores donde en las últimas horas ha enseñado el entrenamiento que ha realizado junto a su madre, el proceso de cambio de armario y una cena entre amigos. Sin embargo, todavía no ha subido nada en sus redes de su nuevo sobrino, pero, y aunque parezca extraño, sí ha hablado con los medios sobre ello... Y es que ya sabemos lo poco que le gusta a la joven hablar con los periodistas.

Anita se ha mostrado muy sonriente y emocionada al hablar sobre su sobrino recién nacido. La joven, de veinte años, está encantada con la noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia, su hermano Javier Tudela se ha convertido en padre por primera vez junto a su chica, y amiga de Ana, Marina Romero. Un pequeño al que han llamado igual que el padre, Javier, y que ha querido venir al mundo unos días antes de lo previsto.

De forma discreta, Anita habló brevemente de cómo se encontraba el bebé y la madre tras el parto: "Pues muy bien, yo todavía no he podido conocerle, pero me muero de ganas". Tampoco quiso revelar más detalles, puesto que ya en su momento su hermano hablará sobre ello y cerró el tema con "yo no te voy a decir nada más, al final que lo diga quién lo tenga que decir". Solo es cuestión de días para que pueda Anita conocer a su segundo sobrino...

La madre de Anita y Javier, Makoke, también quiso compartir la noticia de que se había convertido en abuela, pero de manera más pública, compartiendo en Instagram una foto de los recién estrenados padres acompañada de unas palabras cariñosas: "Gracias por hacer de hoy uno de los días más felices de mi vida. Os quiero", junto a varios corazones azules. La influencer también comentó la publicación con un breve pero sincero comentario: "Y el mío".

Pero ahí no paran las celebraciones, y es que dentro de unos meses darán la bienvenida al segundo bebé de Laura Matamoros en la familia, ya en su día su hermana pequeña reaccionó sobre la noticia del inesperado embarazo.

