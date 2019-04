La gran ayuda con la que cuenta Ana Boyer tras convertirse en madre de su hijo Miguel

La llegada del primer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco ha colmado de felicidad a toda la familia. La hija pequeña de Isabel Preysler se instaló en casa de su madre tras salir del hospital, y como quiere lo mejor para su pequeño Miguel, ha decidido contratar a dos profesionales de la salud para que la ayuden con sus cuidados en esta etapa tan delicada.

Según ha afirmado su hermana, Tamara Falcó, Ana cuenta con la ayuda de dos salus, una por la mañana y otra por la noche.

Ana no es la primera celebrity que recurre a estas profesionales tras el nacimiento de su hijo, ya que otros rostros conocidos como Helen Lindes o Pilar Rubio también lo han hecho.

Por su parte, la recién estrenada abuela, Isabel Preysler, se ha deshecho en halagos hacia su hija en esta nueva faceta de su vida y ha reconocido que es toda una madraza.

"Es una madraza, madraza. No me cabía la menor duda, pero tengo que reconocer que no me esperaba tanto tampoco. Se desenvuelve muy bien".