Críticas a Nuria Roca por su foto que le ayuda con la operación bikini

La colaboradora de 'El Hormiguero', Nuria Roca, no ha empezado con buen pie el verano, puesto que ha tenido que ir al hospital en dos ocasiones, por lo que ha estado ausente varias veces en el programa de Antena 3.

Hace unas semanas, acudió al hospital con su hija Olivia, fruto de su matrimonio con Juan del Val, después de sufrir un ataque de asma. Después de que su hija se recuperase, Roca fue ingresada en el hospital debido a que tenía "fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado".

Tras aquellos sustos, la presentadora quiso asegurar a sus seguidores que no era grave el asunto de su hospitalización, ya que se estaba recuperando de una fuerte infección.

Tras sus aclaraciones sobre su estado de salud, Nuria también decidió compartir unas buenas noticias, será la presentadora de un nuevo magazín en las tardes del domingo de LaSexta a partir de septiembre.

Unas redes que recientemente ha utilizado para compartir una imagen con la que ha generado una lluvia de críticas. Una instantánea antigua luciendo cuerpazo en la playa y con la que ha llegado a alcanzar más de 27 mil 'me gustas' en menos de un día.

Nuria ha asegurado a sus más de 800 mil seguidores que esta vez no se encuentra tan en forma como en años anteriores, aunque sus amigos digan lo contrario. Ha reconocido que le ha pillado el toro a la hora de llevar a cabo la 'operación bikini', aunque usa la foto para motivarse.

"Este verano creo que me voy a quedar sin el mar en el cuerpo y sin este cuerpo en el mar", ha escrito Roca junto a unas etiquetas divertidas mostrando su gran sentido del humor: "Pondré esta foto en la nevera, operación bikini, aún hay tiempo, mañana empiezo, no está todo perdido o sí…".

Aunque presume de cuerpazo en una foto antigua, la actriz ha recibido un sinfín de críticas por su figura delgada, por lo que ha dado una explicación defendiéndose así de ellas: "A ver… estoy encantada de que algunos creáis que esta foto es de ahora y penséis que estoy delgadísima… obviamente no lo es, es más, es del 2008 o 2009 de un verano en Ibiza". Y continúa: "Empieza el verano y quería poner una foto, he visto ésta, me ha parecido estupenda y la he subido (para gustos colores, faltaría más…) y he añadido el comentario de que este año me voy a quedar sin playa por trabajo (ni tan mal) y que además no me ha dado tiempo de hacer 'operación bikini'…".

Además, para concluir su publicación, reafirmó su opinión ante las críticas: "Claro que se pueden tener kilos de más, claro que hay que estar a gusto con uno mismo, claro que estoy contenta con mi cuerpo… pero eso no quita que queramos estar mejor, que nos cuidemos y queramos quitarnos algún kilito para que el bikini nos siente mejor, no seamos hipócritas… Para los que no necesitan aclaraciones, GRACIAS".

El marido de Nuria, Juan del Val no ha podido resistirse al ver a su mujer y le ha escrito un piropo cariñoso: "¡Morena!". Mar Flores también comentó la publicación con un divertido mensaje: "Pues aprovecha entonces para comer pizza".

