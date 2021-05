La foto de Miguel Ángel Silvestre de sacerdote: "Venid a confesaros"

Miguel Ángel Silvestre ha causado auténtico furor en redes sociales. El actor ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que ha revolucionado a sus seguidores que por un momento se han quedado sin aliento al verlo de tal guisa.

Y no, no es que el intérprete haya aparecido desnudo luciendo ese cuerpazo. Lo ha hecho vestido de sacerdote, con sotana y alzacuellos, y podemos dar fe de que no hay cura más sexy en el planeta que él.

Lanzando una atractiva miranda a la cámara, los elogios se han sucedido uno tras otro en el post. Y es que las palabras que han lanzado eran, sin duda alguna, toda una insinuación a la que nadie ha podido resistirse: “Desde el Vaticano de Campanella. Venid a confesaros”.

Así Jon Kortajarena le dejaba el siguiente mensaje: “Siempre pensé que una sotana y tú haríais cortocircuito”, o el actor Alberto Velasco le decía: “Yo ya tengo hora, padre”, además de sus fans que le lanzaban piropos como “dan ganas de pecar”, “Ave María Purísima” o “he sido malísima, confiéseme padre”.

Los ‘likes’ no han dejado de sumarse, y es que este guapísimo párroco está rodando una nueva serie, ‘Los enviados’, un thriller de acción en el que Silvestre da vida a un clérigo que será enviado a México para investigar unos supuestos milagros.

Miguel Ángel no para de cosechar éxitos televisivos, de hecho recientemente triunfaba en Netflix con ‘Sky Rojo’, la serie que protagoniza junto a Asier Etxeandía, Verónica Sánchez y Lali Espósito, de hecho con esta última hubo un cierto tonteo por redes sociales que y hasta su feeling se notó durante la visita de ambos a ‘El Hormiguero’, pero lo cierto es que la cosa no ha ido más allá de ser buenos amigos.

Seguro que te interesa...

Lo que le dice la madre de Miguel Ángel Silvestre a su hijo sobre su complicidad con Lali Expósito