Las críticas se ceban con Lucía Rivera por compartir esta sensual imagen

Lucía Rivera ha sido una de las protagonistas del verano, protagonizando una gran cantidad de posados veraniegos que no han pasado desapercibidos para nadie, ni si quiera para su madre, Blanca Romero, quien no dudó en comentar en una de sus fotos mientras disfrutaba de unas vacaciones por Mallorca.

La hija de Cayetano Rivera lo ha vuelto a hacer, esta vez por Asturias, lugar escogido para terminar las vacaciones. La joven de tan solo 22 años ha compartido con todos sus seguidores una imagen en blanco y negro mientras disfruta de un día en barco, posado en bikini que no ha sentado bien a muchos de sus seguidores.

"No me gusta la idea de ver tu culo. Solo sabes transmitir esto… Dejo de seguirte…", "Te sexualizas demasiado", "Pues mira, esta foto ha servido para que deje de seguirte, por su poco interés, contenido y falta de calidad. Mira que me pareces requetemonísima e inteligente, pero darle bola a un primer plano de un culo sin que tenga ningún añadido ni contenido más, pues no, creo que ese no es el camino y no te hace ningún favor ni uno solo de esos likes. Yo sé que tú eres capaz de algo más que eso", fueron algunas de las críticas que recibió la modelo en una de sus últimas publicaciones.

A pesar de que fueron varias las personas que no estaban de acuerdo con la fotografía, muchos de sus seguidores y amigos quisieron enviarle mensajes halagando el cuerpazo que tiene y los increíbles posados veraniegos que ha protagonizado este verano. Además, la modelo ha dejado completamente de lado los malos comentarios y se ha dedicado a responder y dar me gusta a los buenos.

