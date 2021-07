La princesa Leonor, sin tacones y con vestido de Mango

La princesa Leonor ha puesto el broche de oro a su ajetreada agenda profesional antes de iniciar sus vacaciones en Mallorca y ha acudido este jueves 1 de julio al encuentro donde conmemorará a los premiados de la Fundación Princesa de Girona, tanto a los de este año como a los del año 2020 dado a que por la pandemia mundial del coronavirus la ceremonia tuvo que ser aplazada.

Acompañada por sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, y por su hermana, la infanta Sofía, quien por primera vez se ha atrevido con un look de lo más innovador, la princesa de Asturias tampoco ha querido quedarse atrás y ha aparecido con un outfit que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, ha optado por un vestido estampado con mangas abullonadas, también conocidas como mangas 'puffy', con estampado boho de Mango y por unos zapatos planos color negro.

La princesa Leonor con vestido de Mango | Gtres

Un vestido corto de estampado floral, con flores blancas y negras, sobre un fondo lapislázuli que le da un toque de lo más juvenil y veraniego. A sus 15 años, lejos de optar por unas sandalias con tacón como ha hecho en ocasiones anteriores, Leonor ha preferido combinar su look con unos comodísimos 'slippers' color negro con los que demuestra su fidelidad a las bailarinas con las que le hemos visto crecer.

La mayor de las hermanas ha preferido apostar por lo seguro, al contrario que su hermana que ha sorprendido con un semirrecogido de moño alto, y ha decidido combinar su estilismo tan especial con una media melena lisa que con tanta elegancia luce y con la que, esta vez, deja atrás sus espectaculares ondas con las que muchas veces aparece públicamente.

El moño de la infanta Sofía | Gtres

Sin duda su look ha sido un acierto seguro para esta nueva temporada estival en la que las flores y los zapatos cómodos nunca pasan de moda y siempre son un 'must have' en nuestro armario.