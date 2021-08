La princesa Leonor sorprende con vestido pareo y pendientes largos en Mallorca

La princesa Leonor ha visitado este miércoles el Centro de Interpretación donde han podido conocer las peculiaridades de la Sierra de Tramontana en Mallorca, declarada Patrimonio de la Humanidad. Lo ha hecho acompañada de sus padres, a quienes hemos visto juntos de nuevo después de una apretada agenda por separado, y su hermana la infanta Sofía.

Los actos públicos a los que acude la princesa de Asturias son siempre una novedad, y es que casi siempre deslumbra con sus looks, algo que no pasa desapercibido para la prensa. En este caso lo ha vuelto a hacer, utilizando una vestimenta casi nada usual en ella, ya que normalmente no sale de su zona de confort.

Si hace casi un mes dejó a todos sin palabras con la altura que tenían sus tacones durante la celebración del día de Santiago el Apóstol en Galicia, ahora lo ha vuelto a hacer en su visita a Mallorca. La hija mayor de la reina Letizia lució un vestido pareo con tonos azules, representando el buen tiempo y el mar de la isla. Pero lo sorprendente del vestido es que era mucho más corto de lo habitual, ya que normalmente los lleva por debajo de la rodilla. Ha querido acompañarlo con unos pendiente largos en forma de hoja, algo que no hace usualmente. Además, ha acompañado el look con unas alpargatas color blanco a juego con las de su hermana.

La Familia Real | Gtres

Esta última llevaba un mono color blanco, muy favorecedor para su moreno y muy típico en esta épica del año, al igual que las alpargatas con un poco de tacón, un complemento veraniego muy común en ellas.

Aunque ahora mismo son asiduas de las apariciones públicas de la princesa, pronto dejará de hacer presencia en ellas, ya que está a punto de irse a recibir su formación en Gales. Pero lo que es aún un misterio sin resolver es su aparición en los dos actos importantes como los Premios de la Princesa de Asturias o el Día Nacional, eventos a los que todavía no se sabe si podrá asistir.

