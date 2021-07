El comentado look con el que Victoria Federica disfrutó del concierto de Nicky Jam

Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, es el centro de las miradas en sus apariciones públicas. Esta vez lo ha vuelto a hacer acudiendo a un concierto en Marbella, con un look sencillo, pero atrevido. La hija de la infanta siempre sorprende con sus estilismos, aunque utilice prendas básicas con un toque a las tendencias. Y es que en este caso ha añadido una de las tendencias más utilizadas por las adolescentes, los bralette.

La intérprete ha acudido al concierto de Nicky Jam en el Starlite de Marbella con su novio, Jorge Bárcenas. Festival el cual no se pierde nunca, y en el que se lleva todas las miradas por su peculiar forma de vestir. Ir a la ciudad del sur, y sobre todo a esta fiesta, se ha convertido en un sitio especial, ya que allí se conocieron ambos, mientras Jorge pinchaba en sus sesiones como DJ.

La hermana de Felipe Juan Froilán ha aprovechado la ocasión para arriesgarse e ir con prendas que están a la última moda, mezclando lo sencillo, lo casual y lo desenfadado. Con un pantalón rosa pastel y con un bralette básico de color negro, así aparecía la prima de la princesa Leonor en el concierto del cantante latino.

Victoria Federica | Gtres

Los pantalones de colores pasteles, así como los bralettes, son el vestuario más utilizado en verano y por las adolescentes. Este tipo de top se ha convertido en los favoritos del verano, sobre todo por su doble función, ya que sirve tanto de ropa interior como de top.

Además, Victoria le ha añadido una camisa blanca oversize, dándole un toque más cañero y más personal al look, ya que ella siempre tira de su fondo de armario para no perder su estilo. Una buena opción para quienes aún no se arriesgan a llevar crop top es poner una camisa abierta a modo chaqueta y con sus mangas vueltas, como lo ha hecho ella.

