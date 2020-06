La reacción de Thalía al encontrarse con un sapo que se ha hecho viral

Thalía decidió salir de casa y disfrutar de un paseo en plena naturaleza para airearse un poco durante su confinamiento. La cantante retransmitía así cómo estaba yendo su jornada a sus seguidores a través de sus redes sociales, pero de pronto algo sucedió que turbó su apacible aventura.

Y es que Thalía se cruzó con un sapo, por lo que empezó a soltar todo tipo de improperios. Una reacción que se ha vuelto viral y que para muchos es desmesurada, sin embargo el miedo a este animal tiene un nombre: bufonofobia.

Sin duda alguna, la mexicana no deja de sorprender a sus fans, y es que desde su inolvidable "me oyen, me escuchan, me sienten", que acabó convirtiendo en un tema musical, las apariciones de Thalía en sus perfiles no pasan desapercibidas.