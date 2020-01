Rosalía y Kylie Jenner avanzan en su relación con nueva foto y un enigmático mensaje

La creciente amistad entre Rosalía y Kylie Jenner nos está dando verdaderos momentazos en redes sociales. Aunque la menor de las Kardashian ya había confesado su devoción por artista, todo comenzó cuando la cantante catalana compartió la sorprendente foto de las dos jóvenes desayunando juntas. Desde entonces no han parado de hacerse guiños la una a la otra, dejando entrever que entre ellas empieza a crecer una buena amistad... ¿o algo más?

A Rosalía le encanta jugar a la confusión con mensajes ambiguos que se pueden interpretar de mil maneras. Este domingo, la artista ha vuelto a compartir una foto de ambas celebrities juntas, pero en esta ocasión la ha acompañado de un mensaje de lo más sugerente: "He dicho que sí", junto al emoticono de un anillo (puedes ver el post original en el vídeo superior).

No es la primera vez que la catalana juega al despiste con el tema del anillo. Ya en su momento se ha divertido con la idea de "pedir matrimonio" a otras celebrities. El caso más comentado no lo protagonizó su ahora inseparable ¿amiga? Kylie Jenner, sino con la integrante de Fifth Harmony Lauren Jauregui, quien no dudó en su momento en seguirle el juego y confesar que no dudaría en casarse con Rosalía.

¿Qué pensará Lauren cuando vea este nuevo "tonteo" con la Kardashian? Los seguidores de Rosalía no tardado en acordarse de ella y preguntarse lo mismo:

¿Se trata de un juego más de Rosalía o realmente suenan campanas de boda? ¿Qué está tramando la cantante catalana? Por desgracia, no nos queda más que esperar, prestar atención y acordarnos de Jennifer Lopez hasta que se despeje la incógnita: ¿Y el anillo pa' cuándo?

