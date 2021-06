Robbie Williams, rapado al cero en directo por su mujer

Llega el verano y eso significa nuevas transformaciones. Robbie Williams no se ha podido resistir a cortarse el pelo con la ayuda de su mujer Ayda Field. Hace dos meses, su mujer subió un vídeo de él con el pelo teñido negro, pero no fue un cambio tan drástico como el de ahora.

La esposa de Robbie comparte un divertido vídeo en sus redes sociales de la nueva transformación del músico. Con una maquinilla en mano le rapa la cabeza al cero al ritmo de la canción 'Ready For It?' de Taylor Swift. El vídeo es grabado en un balcón donde la pareja viste cómodamente: ella con un jersey gris con un rayo rosa y él con una camiseta de camuflaje naranja.

Al principio, parece que el cantante no está muy convencido de cortar su melena oscura, pero Ayda no le da opciones ya que se pone rápidamente manos a la obra. Durante el vídeo, hay varias transiciones donde se ve las diferentes fases del nuevo look del cantante y al final se ve a Robbie acostumbrándose a su nuevo cambio y su mujer orgullosa de su trabajo.

Además, Field acompaña el vídeo con un mensaje gracioso, "Robbie Williams es todo o nada cuando se trata de su pelo… y aparentemente, ahora es nada. ¿Quién es el próximo?".

No hay ninguna duda de quien lleva las riendas en esa familia. Además, hace unos meses, Robbie declaró en un programa de televisión: “En casa soy Rob. Cuando estoy en el escenario soy Robbie. En casa no podría salirme con la mía". Incluso Ayda es la que publica todos los vídeos emotivos de su familia como el reencuentro entre sus hijos y su marido al haber estado tres semanas separados por dar positivo en coronavirus el artista al principio del 2020.