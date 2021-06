Natalia Rodríguez revela cómo se encuentra tras su ruptura después de 13 años junto a su novio

A finales de 2020, Natalia Rodríguez rompía con su novio, Álex Pérez, con quien llevaba 13 años de relación. Y aunque al principio fue una situación bastante complicada después de tantos años juntos, ahora la cantante está feliz…

Recientemente, la cantante acudía a un concierto que su amiga Chenoa ofrecía en Madrid y allí, a la entrada del show, Natalia dedicaba unos minutos a hablar con la prensa y revelaba cómo se encuentra: "Yo no cierro las puertas al amor, soy una persona súper enamoradiza", aunque reconoce que estar un tiempo solera, después de media vida ennoviada, no ha sido mala opción: "Feliz, bien tranquila, estoy en mi mejor momento. Disfruto de mis amigas y de mis amigos".

Con las mismas ganas de ver a Chenoa sobre el escenario que de que el amor llame a su puerta, Natalia se lanza a disfrutar de la normalidad post pandémica en la que la reactivación cultural es un hecho y hay que aprovecharlo. "¡Qué bien que vuelvan los conciertos! ¡Estoy encantada! Vengo a pasármelo bien", exclamó con cierta euforia. No es para menos, porque esta nueva etapa implica la reactivación de su agenda profesional que, afortunadamente, no ha sufrido un parón grave durante el fatídico 2020 marcado por el coronavirus ya que ella siempre está muy entregada a todo: "El próximo sábado tengo concierto en Santander y saco nuevo single. Trabajar todo lo que venga. No me puedo quejar, he estado haciendo cosas. Parada no he estado".

Además, Natalia también ha querido hablar sobre su compañero, Álex Casademunt, que fallecía trágicamente a principios del mes de marzo a los 39 años en un fatídico accidente de tráfico. Y es que pronto todos sus compañeros se reunirán para rendirle un bonito homenaje: "Vamos a estar casi todos los compañeros, va a ser bonito recordarlo, lo vamos a pasar mal porque va a ser extraño, nos daremos cuenta que no está. Vamos a hacer lo que a él le hubiera gustado. Él era una persona súper divertida y en el escenario lo daba todo que es lo que a él le gustaría. Va a ser algo muy emotivo", explicó con cierta nostalgia.

