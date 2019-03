Los complicados y poco saludables inicios de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha conseguido conquistar la gran pantalla y el mundo de la música, y es que la artista ha demostrado que vale para dedicarse a la interpretación y a la canción, pero sus inicios fueron como bailarina. Antes de alcanzar la fama mundial con la que cuenta ahora, Jlo vivió una complicada etapa mientras iba de audición en audición para conseguir un papel como bailarina.

Con motivo de la presentación del programa en el que ejerce de jueza, 'World Of Dance', la actriz y cantante ha hablado sobre el largo camino que ha recorrido hasta llegar donde está ahora. Orgullosa de lo mucho que ha luchado para convertirse en una de las artistas más polifacéticas e influyentes del panorama internacional, Lopez ha echado la vista atrás para compartir con los concursantes y espectadores sus inicios.

"Recuerdo que sólo comía una rebanada de pizza al día cuando era bailarina. Así era como vivía. Hice esto durante algunos años antes de conseguir mi primer gran trabajo y no lo cambiaría por nada del mundo. Para mí, sobrevivir a esta lucha es un sueño hecho realidad y no lo digo a la ligera", comentaba la artista. Pero después de mucho esfuerzo, consiguió lo que buscaba y comenzó su carrera, imparable desde entonces, en el programa televisivo 'Living In Color'.

Además, ha señalado lo importante que es el baile para ella, disciplina que ha demostrado que domina a la perfección. "Siempre me consideré bailarina. Me hice cantante y actriz después de bailar. Para mí es una parte de mí", recordaba Jennifer entusiasmada.