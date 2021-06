Carlos Baute publica la primera foto con su hijo de 31 años al que reconoció en 2013

Con motivo del Día del Padre en América, Carlos Baute ha querido compartir con sus seguidores su publicación más especial y sincera hasta el momento: con su hijo mayor.

Tras años de juicio, en 2013, la justicia obligó a reconocerlo después de la demanda interpuesta en 2009 por el joven, desesperado por los continuos desprecios de su padre ante sus gritos desesperados pidiéndole ayuda.

Por este motivo, ha llamado tanto la atención la publicación que ha compartido Baute con su hijo José Daniel, de 31 años con el que se disculpa con él por todo lo sucedido: "Les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo".

Un post completamente inesperado del que hace escasas horas, el artista venezolano se pronunciaba ante las cámaras confesando cuál es la relación que actualmente mantiene con su hijo: "Mira lo que puedo decir es que hubo unas nubes durante todo este tiempo y gracias a Dios ya esas nubes no existen. Tenemos ya tiempo con la relación, no voy a contar más porque al final es algo muy privado, pero estamos muy felices tanto él como yo y la familia".

"¿Has dicho que te acepte los errores que has tenido, ¿no?", le preguntan. A lo que Baute responde: "Es que yo no los había reconocido, claro. Sí los había reconocido, pero no sabía si sí o si no. Eran muchas cosas las que había y a parte se han dicho muchas cosas que al final no… Yo soy padre, ¿cómo no voy a reconocer a un niño?".

El artista reconoce que actualmente la relación con su hijo mayor es maravillosa: "Espectacular, es adorable. Estamos felices". Y asegura que va a recuperar el tiempo perdido con él: "Lo vamos a recuperar, es complicado, pero lo vamos a recuperar. Claro que sí".

Además, el artista es padre de otros tres hijos fruto de su matrimonio con Astrid Klisans: Markuss, Leine y Álisse. Baute reconoce que su mujer ha sido ha factor determinante en el hecho de que haya recuperado la relación con su hijo.