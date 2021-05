Blas Cantó responde a los crueles comentarios sobre las muertes de su padre y su abuela

Blas Cantó ya se encuentra en Róterdam para participar este sábado en Eurovisión 2021. El cantante deleitará al público con su canción 'Voy a quedarme' con la que ya ha conseguido su pase a la final.

Una decisión que está generando mucha polémica, y es que 'Adresse Rotterdam', programa sobre Eurovisión 2021 de la cadena pública de Noruega NRK TV, ha cuestionado este pase de España directo a la final: "Ningún país debería pasar directamente a la final", empezaron por afirmar en dicho programa. Además de cuestionar que se había tomado esta decisión al ser España uno de los integrantes del 'Big Five' junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, los países que más invierten en el programa.

Pero no solo eso, sino que además, durante la tertulia que estaban teniendo dedicaron unos comentarios de lo más desafortunados sobre el cantante.

Los tertulianos se mofaron sobre recientes muertes a las que el cantante ha tenido que enfrentarse: su abuela por covid y su padre, que fallecía en mayo del año pasado a los 49 años tras una larga enfermedad.

"Perdió a su abuela por culpa de la Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", comentaba uno de ellos durante el programa.

Unas palabras tan desafortunadas a las que Blas Cantó no ha dudado en responder a través de su cuenta de Twitter: "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre".

Un tuit donde Blas ha contado con el apoyo de otros compañeros de profesión como Agoney, Pastora Soler, Ricky Merino o Ruth Lorenzo, que no han dudado en posicionarse a su lado ante estos terribles comentarios.