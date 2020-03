Amaia Montero animaba a sus seguidores hace unos días a que le dijeran qué canciones les gustaría que ella interpretase, fueran suyas o no, para realizar un directo con ellos a través de las redes sociales. Una iniciativa a la que ya se han sumado muchos artistas para amenizar a sus fans estos días por la cuarentena.

Pero antes de que llegara a realizarse, la cantante tuvo que suspenderlo, tal y como avisó a través de sus perfiles: "Hola a tot@s...respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos".

Rápidamente sus fans mostraron su preocupación ante sus palabras, y muchos comenzaron a preguntarle si había contraído el coronavirus o cuál era su dolencia. Pero por el momento la artista no se ha pronunciado más, por lo que sus seguidores le lanzaron mensajes de ánimo y de apoyo esperando su pronta recuperación.

