El rejuvenecedor corte de pelo de Alexandra Pereira que es perfecto para el verano

Son muchas las que piensan que una melena larga es sinónimo de belleza: creen que es el antídoto perfecto para presumir de una apariencia hermosa que se suma al miedo irracional que supone el cortar el pelo y que tantas horas y horas de comedura de cabeza conlleva. Y es que, lo cierto es que desprenderse de ese pelo largo que forma parte de uno de los elementos de nuestra personalidad no resulta trabajo fácil.

Sin embargo, hace ya un tiempo que la melena corta se convirtió en la tendencia favorita de nuestras celebrities por la elegancia y el estilo que ostenta y, desde entonces, no hemos parado de ver cómo muchas no han podido resistirse a su glamour. Y, ahora, una de nuestra influencers favoritas no ha podido evitar sumarse a la fiebre 'bob'.

Trabajadora, influyente internacionalmente, con un estilo arrollador y convertida en un auténtico icono de la moda: ella es Alexandra Pereira y ha puesto punto y final al peinado que le ha acompañado durante estos dos últimos años durante una escapadita a Marbella. Y es que, la influencer, que decidió cortarse el pelo hace ya casi dos años tras su luna de miel, ''llevaba meses pensando 'me lo corto, me lo corto, me lo corto, no me lo corto, me lo corto' y al final me he animado'', ha confesado en sus Stories de Instagram.

Asimismo, ha desvelado que desde entonces sus seguidores no han parado de pedirle que volviera al estilo 'bob' que tan favorecedor y rejuvenecedor le sienta: ''Sabéis que me gusta mucho cómo llevo el pelo corto y cada vez que sacaba fotos con el pelo corto me decías que me lo cortara otra vez''. Y es que, no es de extrañar que la empresaria se haya vuelto a decantar por este corte de pelo que luce con raya al lado y flequillo largo desfilado, el cual le deja la nuca al descubierto y que, sin duda alguna, es perfecto para esta temporada estival en la que lo último que queremos es pasar calor.

Además, es muy fácil de manejar y de peinar y aporta mucha versatilidad y juego a la hora de hacerte múltiples peinados.

Seguro que te interesa...

El traje verde de Nuria Roca que ha triunfado en el estreno de 'Family Feud'