La nueva falda pareo de Zara que te hará triunfar este verano por menos de 30 euros

Fresca, ligera y estilosa. ¿Qué otras tres palabras pueden definir mejor una prenda veraniega? Si estás 'up to date' de todo lo que pasa en redes ya sabrás de qué te hablamos, pero si todavía no te has enterado no te preocupes que aquí te lo desvelamos.

Y es que, si eres de las que se tira horas y horas delante del espejo para elegir un 'outfit' distinto para cada ocasión, de las que llega tarde porque se vuelve loca escogiendo la prenda idónea o de las que nunca le convence nada, estate atenta porque eso va a cambiar.

¿Recuerdas esas faldas pareo de las que presumías hace un par de años y que enterraste en tu armario? Pues bien, ahora han vuelto a ponerse de moda. Y es que, además de resaltar las curvas y de potenciar la figura, son el comodín a cualquier plan: para lucir tipazo en la playa, para un 'tardeo' con amigas, como para salir una noche a cenar. Resolutivas y combinables. Así son las faldas pareo de Zara que esta temporada estival llevan todas las influencers.

Dulceida ya lo vaticinaba el pasado mes de marzo cuando se hizo con una de estas faldas que tanto realzan la figura. Sin embargo, pese a que nos encantaba, su diseño ya no se encuentra disponible en la web. No obstante, Zara ha lanzado la reedición del modelo original al que Nagore Robles no se ha podido resistir. Se trata de una falda pareo con estampado de 'paisley' que se puede combinar con prendas muy versátiles y que está a la venta por el precio de 25,99 euros.

Por otra parte, Melissa Villareal ha sido otra de las muchas que se ha sumado a esta tendencia que ha arrasado en redes. En este caso, la joven se ha decantado por unos colores mucho más vivos que le resaltan el bonito bronceado que presume.