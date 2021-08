Stella del Carmen y Dakota Johnson sorprenden a su madre, Melanie Griffith, por su 64 cumpleaños

Mañana, viernes 9 de agosto Melanie Griffith, la que fuera mujer de Antonio Banderas, cumplirá 64 años. Como regalo de cumpleaños adelantado, sus hijas Stella del Carmen y Dakota Johnson le han preparado una sorpresa, una celebración más íntima antes de la propia fiesta de cumpleaños. Tal y como ha compartido en sus redes sociales, Melanie Griffith se ha encontrado el comedor decorado con globos dorados y blancos en los que pone "mamá", así como un precioso centro de mesa. Junto a la instantánea, Griffith añadía: "Amo a mis hijas".

Están muy unidas

Esta claro que ni Stella del Carmen ni Dakota se han olvidado de esta fecha tan especial, y han querido tener a su madre solo para ellas para celebrar su 64 cumpleaños. Está claro que no les ha pasado como a la propia Melanie, que tuvo un despiste y olvidó el 31 cumpleaños de su hija Dakota. Ella lo reconoció abiertamente, y así se disculpaba en su cuenta de Instagram: "Felicidades mi preciosa Dakota. El 4 de octubre de 1989 llegaste al mundo llenándolo de una magia feroz. Eres cariñosa, inteligente, y tan única. Tu corazón es tan grande como el universo. Gracias por elegirme para ser tu madre. ¡Te amo, te amo, te amo! ¡¡¡Lo siento, sé que esta felicitación llega 4 días tarde !!!"

Sigue luciendo cuerpazo

A sus casi 64 años, Melanie Griffith sigue siendo una de las actrices más guapas e importantes de Hollywood. Por eso mismo, presume de su cuerpo en sus redes sociales, y no encuentra problemas en mostrarse en bikini. Por lo tanto, foco de los paparazis. Hace tan solo unos días, durante sus vacaciones en Italia, un paparazi le hizo una foto a traición, que más tarde desmintió la propia actriz en sus redes sociales, mostrando lo diferente que se ve su cuerpo en realidad. "La primera foto, Martyn Lawrence y yo… (claramente tengo ombligo). Segunda foto, la que me hizo el paparazi (aquí no tengo ombligo y mi barriga se ve enorme) De todos modos… que se fastidien, lo estamos pasando genial".

