Los rumores que relacionan a Ana de Armas con el vicepresidente de Tinder

Ana de Armas y Ben Affleck pusieron fin a su relación a principios del año, y desde entonces, no se le ha vuelto a relacionar con nadie de forma seria. Fueron una pareja sorpresa en 2020 donde compartieron imágenes románticas, pero lamentablemente la relación no llegó a cumplir un año.

Después de la ruptura, se especulaba con que habían vuelto a darse otra oportunidad, pero se descartó dicho rumor. Ambos no han perdido la ilusión de volver a encontrar el amor. Desde entonces, Ben al parecer ha retomado su historia de amor de hace casi 20 años con su expareja Jennifer Lopez.

En el caso de Ana, hubo un posible flechazo cuando cumplió 33 años el pasado 30 de abril donde se la vio disfrutando de su espectacular fiesta y bailando con un invitado especial, su amigo y compañero de profesión Edgar Ramírez. No es la primera vez que muchos hacen el vínculo sentimental entre ellos, pero parece que han sido rumores ya que la actriz podría estar enamorada de otro según apuntan las últimas informaciones.

Desde aquel entonces, la intérprete ha estado muy volcada en su trabajo con su nueva película para Netflix, 'The Gray Man' y donde algunas escenas se grabaron en Mallorca. Es un thriller dirigido por los creadores de 'Vengadores: Endgame' y en él compartirá la pantalla con grandes actores como Chris Evans, Ryan Gosling y Billy Bob Thornton.

Ahora a la actriz cubana se le ha relacionado con el actual vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis. Según varias fuentes norteamericanas, la posible pareja se conoció a través de amigos en común y llevan varios meses juntos.

El empresario americano proviene del estado de Oklahoma, pero tiene su residencia en Texas y viaja de forma frecuente a Los Ángeles por trabajo. Fue CEO y cofundador de una empresa llamada Wheel que fue adquirida por Tinder, una de las aplicaciones de citas más potentes del mundo . También ha trabajado en la industria cinematográfica dirigiendo y produciendo varios videoclips y anuncios. Además, participó como productor en la película 'Lucy in the Sky with Diamond' que escribió y dirigió su hermano Joey Booukadakis.

De momento, Ana no ha confirmado ni desmentido su posible noviazgo con el empresario del mundo tecnológico...

