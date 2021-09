El motivo por el que la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith quiere cambiar sus apellidos

Stella del Carmen es la única hija del matrimonio de Antonio Banderas y Melanie Griffith, el cual duró más de 20 años. La joven de 25 años vivía, hasta ahora, en Los Ángeles junto a su madre, pero después de una temporada lejos de España, Stella ha decidido volver a su otra tierra, concretamente a Málaga. Allí se encuentra junto a su padre, con quien ha empezado a trabajar en sus proyectos como la segunda ayudante de dirección.

Su vuelta a España y su nuevo estilo de vida, han hecho que la actriz quiere cambiarse, legalmente, sus apellidos, utilizando solo el primer apellido de su padre. Una decisión que simplemente ha querido hacer por mera comodidad, ya que al tener cuatro apellidos es muy difícil organizarse, sobre todo cuando viaja, en los bancos y en los registros oficiales. Un trámite legal que simplemente lo hace para unificar sus documentos y no tener que estar dando explicaciones, como lo contó en su momento la revista estadounidense 'The Blast'.

La joven ha estado todo este tiempo viviendo junto a su madre en Los Ángeles, con quien tiene una relación muy especial, como lo muestra ella misma en las redes sociales: "Ser una mujer fuerte con un corazón abierto que pueda respaldar lo que dice que puede hacer. Ese es, espero, el legado que he inspirado en Stella", ha sido una de las muchas publicaciones que ha compartido Melanie en su perfil de Instagram junto a su hija pequeña, mostrando lo unidas que están.

Unas fotografías y una complicidad que deja claro, una vez más, que entre ellas no hay ningún problema, por lo que el cambio que ha decidido tomar Stella no tiene nada que ver con su relación. "Solo quiero acortar mi nombre quitándole el apellido extra. Además, normalmente no uso el Griffith cuando me refiero a mí misma en los documentos. [...] Quitar el nombre se ajustaría a su uso cotidiano", ha comentado la hija de Melanie a la revista 'The Blast'. Una decisión que ya está más que clara, puesto que quiere llamarse: Stella del Carmen Domínguez.

