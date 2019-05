La hermana Kardashian que se está planteando abandonar el programa familiar 'Keeping Up With Kardashians'

El reality de las hermanas más famosas de la televisión, 'Keeping Up With Kardashians', podría tener los días contados según la última entrevista que Kourtney Kardashian ha concedido a la revista Paper. La hija mayor de Kris Jenner ha confesado que no tiene mucho interés en seguir con el show que la ha hecho famosa.

"Realmente no me ha dado tiempo a pensarlo, a darme cuenta de ello. Nunca pensé que todo se iba a convertir en esto, pero todo pasó muy rápido desde el primer momento en que nos enfocaron con una cámara", ha revelado al medio.

Y ahí no acaba todo, sino que se ha reafirmado en su intención de escapar de todo, incluidas sus hermanas.

"Siempre digo que quiero salir corriendo un día y simplemente alejarme de todo. Navegar lejos y que nadie me vuelva a ver. ¿Dónde viviría' No lo sé, sigo pensando en lugares diferentes pero luego cuando voy a visitarlos no me veo del todo. Acabamos de venir de Finlandia y mira, me parece genial para visitarlo pero no viviría allí. Tal vez a Noruega, ¿Suiza, quizás? No sé, tengo muchas ideas".

Habrá que esperar para comprobar si finalmente Kourtney desaparece del reality o si esa decisión tan drástica significaría el final para un show que ya ha hecho historia.